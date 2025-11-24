Basket | Ettore Messina si dimette Olimpia Milano nelle mani di Peppe Poeta
Da pochi minuti è arrivato il colpo di mano che cambia radicalmente tutto in casa Olimpia Milano. Ettore Messina, secondo quanto giunge da tutti gli ambienti legati all’EA7 (da RealOlimpiaMilano alla grande carta stampata), si è dimesso dal ruolo di capo allenatore. A succedergli sarà Peppe Poeta, già designato come successore dalla prossima stagione attualmente suo vice. Le dimissioni sono state, secondo quanto si sa, accettate da Leo Dell’Orco, presidente dell’Olimpia, anche se l’uomo che dal 2019 ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations, oltre a quello di head coach. Non è ancora perfettamente chiaro il ruolo che rimane a Messina, che fino al 2026 ha ancora la poltrona di President of Basketball Operations a proprio nome. 🔗 Leggi su Oasport.it
