Basket BR 2 | la Virtus Brindisi si impone a Mesagne 65-58 e cala il tris
BRINDISI- Tris vincente per l’Az Disinfestazioni Brindisi. Al palazzetto dello sport di Mesagne, la Virtus si impone 65-58 contro la Bellfika, in un match equilibrato che ha rispecchiato le attese della vigilia.L’avvio dei ragazzi di Santini non è dei migliori: già orfani di capitan Carassi. 🔗 Leggi su Today.it
SERIE B FEMMINILE A questo link la diretta del match tra Virtus Basket Ariano Irpino ed OMEPS Silotrailers Battipaglia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cantù-Virtus Bologna 77-89, Serie A basket in DIRETTA: gli ospiti si confermano l’unica squadra imbattuta in trasferta. Vinto in scioltezza al PalaDesio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Si legge su oasport.it
La Virtus vince a Cantù, la Reggiana cade a Trapani - Nella nona giornata del campionato di A1 di basket, la Virtus Bologna ha vinto in trasferta a Cantù: 77- Segnala rainews.it
Virtus troppo forte per Cantù, in Brianza finisce 77-89 - Striscione per il compleanno di Polonara ... Come scrive bologna.repubblica.it