Barzio il palazzetto nel torrente | Un milione buttato via
Barzio (Lecco), 24 novembre 2025 – Un palazzetto polifunzionale nuovo di zecca, costato oltre 1 milione di euro, che però, a mesi dalla sua ultimazione, non si può né inaugurare, né tanto meno utilizzare. È stato infatti costruito troppo vicino ad un corso d’acqua, che ora deve essere deviato. Succede a Barzio, in Valsassina. Una parte della struttura si trova a 180 centimetri dal torrente Fiumetta, praticamente nel suo alveo, sebbene il Regolamento di Polizia idraulica comunale imponga una d istanza minima di 10 metri dall’argine. L’opera è stata realizzata tra il 2023 e il 2024, sebbene sia stata terminata definitivamente ultimata e consegnare ad aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
