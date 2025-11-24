Bankitalia Signorini | autonomia Banca centrale cruciale per fiducia
Roma, 24 nov. (askanews) – Come Giovanni Spadolini “sapeva perfettamente, e lo dimostrò in concreto nella propria azione di governo, la tutela con cui molti ordinamenti proteggono l’autonomia della banca centrale non è, o almeno non è solo, questione di garantire la necessaria libertà di manovra a persone dotate di una specifica competenza tecnica. Questa esigenza vale in molti campi; la moneta qui non ha nulla di speciale. Quello che essa ha di speciale, specie da quando il valore del segno monetario si fonda solo sulla fiducia di chi lo usa nelle transazioni, è che l’autonomia è mezzo necessario per ottenere un fine preciso: assicurare il mantenimento di quella fiducia, consentire alla moneta di svolgere la propria funzione centrale in un’economia basata sugli scambi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La giornata dell’Educazione Assicurativa organizzata da IVASS durante Mese dell’Educazione Finanziaria è dedicata alla nuova figura dell’Arbitro Assicurativo. Debora Rosciani, giornalista di Radio 24, ha intervistato il Presidente Luigi Federico Signorini sull’ - facebook.com Vai su Facebook
Bankitalia, Signorini: autonomia Banca centrale cruciale per fiducia - (askanews) – Come Giovanni Spadolini “sapeva perfettamente, e lo dimostrò in concreto nella propria azione di governo, la tutela con cui molti ordinamenti proteggono l’autonomia della ba ... Scrive askanews.it
Signorini (Bankitalia): autonomia banca centrale è mezzo per assicurare mantenimento della fiducia - "La tutela con cui molti ordinamenti proteggono l'autonomia della banca centrale non è, o almeno non è solo, questione di garantire la ... Segnala teleborsa.it
L’autonomia della Banca d’Italia tra politica ed economia - Confronto nella sede fiorentina della Banca centrale in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ... Segnala nove.firenze.it