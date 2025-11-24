Bando assunzioni al 118 Faraoni | Sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell' Anac
“Saranno immediatamente sospesi tutti gli atti conseguenti all'aggiudicazione a Temporary del bando di Seus 118 per la selezione di autisti-soccorritori. Una decisione imprescindibile in attesa delle determinazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione sulla gara”. Lo annuncia l'assessore alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Concorso Quirinale 2025: bando per nuove assunzioni alla Presidenza della Repubblica - facebook.com Vai su Facebook
Bando assunzioni al 118, Faraoni: «Sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell’Anac» - L'assessore regionale della Salute annuncio lo stop momentaneo agli interinali. Da insanitas.it
La Regione blocca le assunzioni al 118 - Arriva la decisione della Regione siciliana sul bando assunzioni al 118: sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell'Anac. Scrive rainews.it
Bando 118, Faraoni: “Sospesi tutti gli atti in attesa del responso Anac” - PALERMO – Stop immediato a tutte le procedure legate all’aggiudicazione del bando Seus 118 per la selezione degli autisti- Scrive livesicilia.it