Bando assunzioni al 118 Faraoni | Sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell' Anac

Agrigentonotizie.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Saranno immediatamente sospesi tutti gli atti conseguenti all'aggiudicazione a Temporary del bando di Seus 118 per la selezione di autisti-soccorritori. Una decisione imprescindibile in attesa delle determinazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione sulla gara”. Lo annuncia l'assessore alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

bando assunzioni al 118 faraoni sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell anac

© Agrigentonotizie.it - Bando assunzioni al 118, Faraoni: "Sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell'Anac"

Scopri altri approfondimenti

bando assunzioni 118 faraoniBando assunzioni al 118, Faraoni: «Sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell’Anac» - L'assessore regionale della Salute annuncio lo stop momentaneo agli interinali. Da insanitas.it

bando assunzioni 118 faraoniLa Regione blocca le assunzioni al 118 - Arriva la decisione della Regione siciliana sul bando assunzioni al 118: sospesi tutti gli atti in attesa del responso dell'Anac. Scrive rainews.it

Bando 118, Faraoni: “Sospesi tutti gli atti in attesa del responso Anac” - PALERMO – Stop immediato a tutte le procedure legate all’aggiudicazione del bando Seus 118 per la selezione degli autisti- Scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bando Assunzioni 118 Faraoni