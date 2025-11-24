BALLANDO CON LE BELVE | MAGNINI E COLOMBARI AL VETRIOLO NEL TALK DELLA FAGNANI
Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, martedì 25 novembre alle 21.25. Direttamente da Ballando con le Stelle arrivano Filippo Magnini e Martina Colombari. La puntata di Belve si aprirà con un commosso omaggio a Ornella Vanoni. Ospite del talk show anche la cantante Orietta Berti. E nello studio di Belve torna ancora con una speciale sorpresa Maria De Filippi. FILIPPO MAGNINI: L’AFFONDO SU FEDERICA PELLEGRINI E PROCURA SPORTIVA Filippo Magnini si toglie più di un sassolino dalle scarpe e racconta una versione dei fatti inedita sulle indagini e sulla successiva squalifica per doping: rivelazioni sconvolgenti e accuse pesanti rivolte alla Procura sportiva che, se confermate, potrebbero riscrivere quella vicenda. 🔗 Leggi su Bubinoblog
