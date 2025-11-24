Baglio di Pianetto vende Tenuta Baroni di Noto dove non si produrrà più vino ma avocado

Gamberorosso.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cessione rientra negli obiettivi del presidente Desforges di dedicarsi solo ai vini di altura. L'acquirente è la società agricola Halaesa, già attiva nella produzione di frutta esotica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

baglio pianetto vende tenutaBaglio di Pianetto vende Tenuta Baroni di Noto, dove non si produrrà più vino ma avocado - L'acquirente è la società agricola Halaesa, già attiva nella produzione di frutta esotica ... Come scrive msn.com

Il vino che piace alla Gen Z e (forse) potrebbe conquistare anche i nonni - Il vino immaginato da Grégoire Desforges – nipote di Paolo Marzotto, il noto imprenditore del tessile – era lontano da quello che un tempo produceva suo nonno nella cantina Baglio di Pianetto, in ... Segnala gqitalia.it

Baglio di Pianetto, Sicilia d’altura - Una Sicilia inconsueta, quasi inedita, quella rappresentata da Baglio di Pianetto, azienda fondata nel 1997 da Florence e Paolo Marzotto a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, e che ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Baglio Pianetto Vende Tenuta