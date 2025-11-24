Avellino incidente stradale sul ponte tra via Zigarelli e Contrada Quattrograna | tre feriti trasportati in ospedale

Questa mattina si è verificato un incidente stradale sul ponte che collega via Zigarelli a Contrada Quattrograna. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto frontalmente un’autovettura e un furgoncino. La dinamica precisa del sinistro è ancora al vaglio delle autorità competenti.Sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, incidente stradale sul ponte tra via Zigarelli e Contrada Quattrograna: tre feriti trasportati in ospedale

