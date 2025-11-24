Autostrada A11 | muore 40enne schiantadosi in auto contro il guard rail al casello di Altopascio

Firenzepost.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni è morto stamattina, 24 novembre 2025, in un incidente allo svincolo autostradale di Altopascio dell'A11 Firenze-Mare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

