Auto fuori strada sulla Salaria a Rieti morto un uomo

Ildifforme.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, lungo la Salaria SS4, al km 123. Una Jeep Renegade è uscita fuori strada e finita contro il guardrail a Cittareale (Rieti). Morto un 56enne seduto al lato passeggero, lievemente ferita la donna al volante. Le squadre sul posto hanno estratto la vittima dalle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

