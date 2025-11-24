Auto fuori strada sulla Salaria a Rieti morto un uomo
(Adnkronos) – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre, lungo la Salaria SS4, al km 123. Una Jeep Renegade è uscita fuori strada e finita contro il guardrail a Cittareale (Rieti). Morto un 56enne seduto al lato passeggero, lievemente ferita la donna al volante. Le squadre sul posto hanno estratto la vittima dalle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
