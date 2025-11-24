Auto cinesi il Suv elettrico Ora 5 arriva in Europa

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intera famiglia di modelli del costruttore Gwm sotto lo stesso nome sbarcherà in Europa dalla metà del 2026, con carrozzeria Suv, hatchback e station wagon e con un’ampia gamma di sistemi di propulsione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

auto cinesi il suv elettrico ora 5 arriva in europa

© Gazzetta.it - Auto cinesi, il Suv elettrico Ora 5 arriva in Europa

