Caos in Senato in Australia quando la senatrice Pauline Hanson, leader del partito di estrema destra One Nation, è entrata in aula indossando un burqa. La scena ha provocato immediatamente proteste e accuse di razzismo, con diversi parlamentari che hanno denunciato il gesto come islamofobo. L'episodio è avvenuto durante una seduta del Senato, dove Hanson stava portando avanti la sua campagna per vietare il burqa e altre coperture del volto negli spazi pubblici. Il suo ingresso ha costringendo a sospendere la seduta quando la senatrice ha rifiutato di togliere il velo. La reazione più dura è arrivata dai membri musulmani del Parlamento, che hanno definito la provocazione una mancanza di rispetto verso le comunità musulmane australiane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Australia, senatrice di estrema destra entra in aula col burqa: esplode la protesta