Australia Meta rimuove account di utenti sotto i 16 anni

In Australia. Da 4 dicembre, in una corsa contro il tempo, la piattaforma Meta inizierà a chiudere i profili dei minori di 16 anni e a bloccare nuove iscrizioni. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

