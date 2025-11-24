Australia Meta rimuove account di utenti sotto i 16 anni

In Australia. Da 4 dicembre, in una corsa contro il tempo, la piattaforma Meta inizierà a chiudere i profili dei minori di 16 anni e a bloccare nuove iscrizioni. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Australia, Meta rimuove account di utenti sotto i 16 anni

