Aumenta l'assicurazione RC Auto con la Manovra 2026 chi rischia di pagare di più

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta di Fratelli d'Italia prevede di far salire l'imposta sull'assicurazione contro il rischio infortunio del conducente. Oggi spesso si paga il 2,5%, cioè lo standard per la polizza contro gli infortuni. Ma FdI chiede di applicare il 12,5%. Il costo ricadrebbe sui clienti e sulle assicurazioni stesse. L'emendamento è tra i segnalati alla legge di bilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

