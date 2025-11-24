Aumenta l'assicurazione RC Auto con la Manovra 2026 chi rischia di pagare di più

Una proposta di Fratelli d'Italia prevede di far salire l'imposta sull'assicurazione contro il rischio infortunio del conducente. Oggi spesso si paga il 2,5%, cioè lo standard per la polizza contro gli infortuni. Ma FdI chiede di applicare il 12,5%. Il costo ricadrebbe sui clienti e sulle assicurazioni stesse. L'emendamento è tra i segnalati alla legge di bilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it