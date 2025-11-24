Attore feticcio di Fassbinder vampiro per Warhol e gentiluomo nella vita privata tra i suoi cani e l' arte Addio a uno sguardo irripetibile

E ra nato sotto le bombe e ha vissuto davanti alla macchina da presa, regalando al cinema uno degli sguardi più magnetici, ambigui e indimenticabili del Novecento. Udo Kier è morto all’età di 81 anni, lasciando un vuoto grande vuoto in quel cinema d’autore che vive di estetica e inquietudine. Attore instancabile, dandy dell’horror, icona queer e volto feticcio per i registi più visionari, Kier se ne va con un’eredità di oltre duecento film. Una carriera che è stata un lungo viaggio – fisico e artistico – iniziata tra le macerie di Colonia nel 1944 (fu estratto vivo dall’ospedale bombardato appena nato) e conclusa come leggenda vivente di un’arte libera da ogni etichetta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Attore feticcio di Fassbinder, vampiro per Warhol e gentiluomo nella vita privata tra i suoi cani e l'arte. Addio a uno sguardo irripetibile

Altri contenuti sullo stesso argomento

È uno dei volti più amati del cinema italiano. Attore feticcio di Nanni Moretti e Daniele Luchetti. Ogni suo ruolo aggiunge valore ai film in cui recita. Oggi è il compleanno di Silvio Orlando. Auguri! - facebook.com Vai su Facebook

È morto Udo Kier: addio all’attore dagli occhi di ghiaccio amato da Dario Argento - Attore feticcio di Fassbinder, vampiro per Warhol e gentiluomo nella vita privata tra i suoi cani e l'arte. Segnala iodonna.it

Udo Kier è morto, addio all’icona del cinema di culto tra Warhol, Fassbinder e Von Trier - Leggi su Sky TG24 l'articolo Udo Kier è morto, addio all’icona del cinema di culto tra Warhol, Fassbinder e Von Trier ... Segnala tg24.sky.it