Atletico Madrid-Inter Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Inter deve reagire subito al ko nel derby e dovrà farlo in una sfida molto ostica in Champions League, dove è ospite dell’Atletico Madrid nella quinta giornata del girone unico. I nerazzurri in campo europeo sono fin qui andati alla grande con 4 vittorie sue 4, ma ora arrivano i match più probanti e c’è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Inter, l'Atletico perde un pilastro: Simeone mastica amaro, cos'è successo - In Spagna, infatti, il timore che Marcos Llorente non riuscisse a recuperare per gli impegni ravvicina ... tuttosport.com scrive
Champions League: l'Inter sfida l'Atletico Madrid, Atalanta a Francoforte. Le designazioni arbitrali - Le due formazioni nerazzurre sono chiamate al riscatto dopo le sconfitte rispettivamente nel derby contro il Milan e al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte ... Lo riporta tuttosport.com
Atletico Madrid-Inter dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - L'Inter scende in campo nella quinta giornata del girone di Champions League contro il temibilissimo Atletico Madrid: dove vedere la partita in tv e streaming. Si legge su goal.com