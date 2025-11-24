Atletico Madrid-Inter Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte tra Colchoneros e Nerazzurri
L’Inter deve reagire subito al ko nel derby e dovrà farlo in una sfida molto ostica in Champions League, dove è ospite dell’Atletico Madrid nella quinta giornata del girone unico. I nerazzurri in campo europeo sono fin qui andati alla grande con 4 vittorie sue 4, ma ora arrivano i match più probanti e c’è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Inter, Chivu spavaldo in Champions: "L'Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati" - Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro di Champions League in trasferta sul campo dell' Atletico Madrid. tuttosport.com scrive
Atletico Madrid-Inter, le ultime news di formazione per la partita di Champions - Nel VIDEO le ultime novità di formazione da Appiano in vista della sfida tra Atletico Madrid e Inter, in programma mercoledì 26 novembre alle 21. Come scrive sport.sky.it
Atletico Madrid-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri fanno visita ai colchoneros con l'obiettivo di difendere la vetta in classifica. Si legge su msn.com