Atletico Inter dove vederla | Sky o Amazon?

Atletico Inter dove vederla. Dopo la sconfitta nel Derby di Milano, l’ Inter è pronta a voltare pagina e a concentrarsi sulla Champions League. Mercoledì 26 novembre – alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno l’ Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi. Una sfida di grande importanza che potrebbe risultare decisiva per il cammino verso gli ottavi, con la squadra di Chivu chiamata a riscattare la prestazione del Derby e a conquistare punti fondamentali in trasferta. L’incontro si giocherà allo Stadio Metropolitano di Madrid, casa dell’ Atletico, una squadra esperta e abituata a partite di alto livello europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

?Matches Denzel Dumfries will miss: Inter vs Milan Atletico Madrid vs Inter (Champions League) Pisa vs Inter Inter vs Venezia (Coppa Italia) Inter vs Como Inter vs Liverpool (Champions League) Vai su X

La scorsa stagione, il polacco ha arbitrato il match tra Inter e Atletico Madrid, con il famoso rigore annullato a Julian Alvarez. Nel 2023 fu indagato dalla Uefa. - facebook.com Vai su Facebook

