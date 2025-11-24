Atalanta Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht

24 nov 2025

CALCIO. In vista della gara di mercoledì 26 a Francoforte alle 21, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal 1’ Scamacca con Lookman e uno tra De Ketelaere e Samardzic. In difesa Kossonou potrebbe partire titolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

