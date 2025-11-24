Atalanta Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht
CALCIO. In vista della gara di mercoledì 26 a Francoforte alle 21, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal 1’ Scamacca con Lookman e uno tra De Ketelaere e Samardzic. In difesa Kossonou potrebbe partire titolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
PALLADINO, SCONFITTA AL DEBUTTO MA RIPARTIAMO DAL SECONDO TEMPO DI NAPOLI ATALANTA Esordio più agro che dolce per il nuovo mister nerazzurro che esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona. La Dea finisce sotto 3 a 0 già nei - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele #Palladino ha fatto il suo esordio sulla #panchina dell’ #Atalanta con una sconfitta, che poteva essere una debacle per quanto visto allo #stadioMaradona nel primo tempo. I dettagli su #zonamistamagazine Vai su X
Atalanta, Palladino pensa al tridente d’attacco in Champions con l’Eintracht - In vista di Francoforte, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare Scamacca con Lookman e uno tra De Ketelaere e Samardzic. ecodibergamo.it scrive
Palladino rilancia l’Atalanta con il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman - Palladino sceglie una formazione offensiva contro il Napoli: in campo Scamacca, Lookman e De Ketelaere per rilanciare la Dea ... Si legge su calcioatalanta.it
IL PENSIERO - Giambruno: "Atalanta, Palladino porta entusiasmo, ma anche Conte ha reso frizzante la pausa dei partenopei" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista di Telecity Netweek. Da napolimagazine.com