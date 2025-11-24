“Non siamo contenti dell’ astensionismo, anche oggi lo possiamo dire. Dovremo lavorare affinché alle prossime elezioni ci sia meno astensionismo. Dobbiamo convincere a un modello di partecipazione e d’inclusione le persone si devono sentire più vicine alla possibilità di voto”. Lo ha detto Roberto Fico, commentando la vittoria a presidente della Regione Campania nel suo comitato elettorale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Astensionismo, Fico: "Non siamo contenti serve lavorare a modello di partecipazione"