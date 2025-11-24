Asta album wu-tang da 2 milioni di dollari | 10 anni dopo la vendita controversa a martin shkreli
l’episodio più famoso di wu-tang: un album come opera d’arte e il suo destino. Il 24 novembre 2015, la saga dell’ album culto di Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, ha scritto un capitolo indelebile nel panorama musicale e culturale mondiale. Questo episodio si distingue non solo per la sua natura innovativa, ma anche per le conseguenze che ha scatenato nel mondo dell’arte, della legge e dello spettacolo. Vediamo come il progetto si è sviluppato, quale è stato il suo impatto e cosa è successo negli anni successivi, fino alla sua condizione attuale a dieci anni di distanza. il progetto: un’arte hip-hop esclusiva e segreta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
