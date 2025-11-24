Associazione denuncia | Multati dal Comune di Viterbo per lo striscione Remigrazione

“Multati dal Comune di Viterbo per lo striscione: Remigrazione”. Lo denuncia La Fortezza, che si definisce “associazione consultiva di proposta politica per Viterbo e la Tuscia, fondata su principi sovranisti, di preferenza nazionale, giustizia ed equità sociale”. La sanzione è stata notificata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Associazione denuncia: "Multati dal Comune di Viterbo per lo striscione Remigrazione"

Leggi anche questi approfondimenti

La denuncia arriva dall’Associazione Diritti Prevenzione e Sicurezza su una circolare emessa dall’Inrca di Cosenza che avrebbe provocato “disagi e paralisi per l’accesso ai servizi” ? - facebook.com Vai su Facebook

Enzo Iacchetti è stato denunciato per antisemitismo ROMA – L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) ha presentato una denuncia contro il conduttore televisivo Enzo Iacchetti, accusandolo di aver “demonizzato Israele e il popolo ebraico” con le sue Vai su X

Così un'associazione pro-migranti prende i soldi dal Comune di Roma - Il governo è stato obbligato dalla Corte di Cassazione a risarcire i migranti che nel 2018 rimasero a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana per decisione dell'allora ministro ... Segnala ilgiornale.it

Barcavelox, il gruppo Altvelox denuncia il Comune per i dispositivi che rilevano la velocità in laguna - Al moderato ottimismo sul barcavelox del popolo del remo, fa da contraltare "Altvelox", l'associazione nazionale tutela utenti della strada. Da ilgazzettino.it

Discoteca abusiva mascherata da associazione. Dai barman in nero (e irregolari) alla poca igiene: chiusura, denuncia e maxi multa - Era dichiarata come associazione culturale, invece era una vera e propria discoteca abusiva in cui venivano servite bevande alcoliche e in cui veniva anche venduta la melassa per ... Segnala ilgazzettino.it