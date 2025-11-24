Aspettando il Natale | a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale
Caldari di Ortona si accende di magia, domenica 14 dicembre, con Aspettando il Natale. A partire dalle ore 14.30, ci saranno mercatini di Natale, intrattenimento per bambini, stand gastronomici con vin brulé, castagne e crispelle, ufficio postale di Babbo Natale, laboratorio creativo con gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aspettando il Natale .... Montecatini terme....PT - facebook.com Vai su Facebook
#AmiciDellaPediatria Aspettando #Natale alle Casette #StayTuned ? ? Scopri e sostieni il progetto: amicidellapediatria.it/progetti/le-ca… Vai su X
Aspettando il Natale: a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale - 30, ci saranno m ercatini di Natale, intrattenimento per bambini, stand gastronomici con v ... Come scrive chietitoday.it