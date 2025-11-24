Aspettando il Natale | a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale

Chietitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caldari di Ortona si accende di magia, domenica 14 dicembre, con Aspettando il Natale. A partire dalle ore 14.30, ci saranno mercatini di Natale, intrattenimento per bambini, stand gastronomici con vin brulé, castagne e crispelle, ufficio postale di Babbo Natale, laboratorio creativo con gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

