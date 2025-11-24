Arturo Brachetti in TADAÀ storie di varietà

La XIII edizione di Palco Off 20252026 è entrata nel vivo e il prossimo appuntamento si preannuncia eccezionale: Arturo Brachetti sarà a Catania per tre date, il 26, 27 e 28 novembre alle ore 21.00 al Teatro Ambasciatori di Catania con il suo nuovissimo spettacolo "TADAÀ, storie di varietà". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

arturo brachetti in tada192 storie di variet224

© Cataniatoday.it - Arturo Brachetti in "TADAÀ, storie di varietà"

