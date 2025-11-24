Arsenal-Bayern Monaco Champions League 26-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Entrambe capolista nei rispettivi campionato Arsenal e Bayern Monaco si affrontano in questo incontro valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. I Gunners nonostante qualche piccolo incidente di percorso restano la squadra da battere in patria e a punteggio pieno in Europa proprio a braccetto con i bavaresi. In Europa inoltre la squadra di Arteta continua a mostrarsi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Bayern Monaco (Champions League, 26-11-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Gunners proveranno ad esorcizzare la bestia nera bavarese

Scopri altri approfondimenti

#ChampionsLeague Si chiude la quinta giornata con un mercoledì da paura! Ecco tutte le partite di oggi: 18:45 Copenhagen – Kairat Almaty Pafos – Monaco 21:00 Arsenal – Bayern München Atlético Madrid – Inter Frankfurt – Atalanta Li - facebook.com Vai su Facebook

Un big match tra due grandi squadre che vale la vetta in Champions League Arsenal - Bayern Monaco vi aspetta questa sera dalle 20:20 live su Tv8! #Tv8ChampionsNight Vai su X

Champions League 2025-2026: Arsenal-Bayern Monaco, le probabili formazioni - I Gunners scendono in campo alle 21 contro i campioni di Germania nella partita valida per la quinta giornata della fase campionato ... Segnala sportal.it

Champions League: LIVE Pafos-Monaco e Copenaghen-Kairat Almaty. Poi Arsenal-Bayern Monaco, PSG-Tottenham, il Liverpool e il Real Madrid - Non solo Inter e Atalanta, impegnate in trasferta rispettivamente contro Atletico Madrid e Eintracht Francoforte, la serata si apre con Copenaghen- msn.com scrive

Arsenal-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali - Arsenal e Bayern Monaco stanno per scendere in campo in questo mercoledì di Champions League valido per la quinta giornata di League Phase. Riporta gianlucadimarzio.com