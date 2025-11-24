Arriva Babbo Natale al salone parrocchiale di San Martino fra il grande albero da decorare il fuoco e la tombolata

Inizia la magia del Natale e l'associazione I Broski invita a decorare il grande albero nel salone parrocchiale di San Martino e incontrare Babbo Natale per consegnargli le letterine.L'appuntamento è per domenica 7 dicembre, dalle ore 17.30 in poi, in via Pasquale Borrelli, a Chieti Scalo.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Arriva Babbo Natale al salone parrocchiale di San Martino, fra il grande albero da decorare, il fuoco e la tombolata

