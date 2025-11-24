Arrestato a Castel Volturno un uomo indagato per rapina in esercizio commerciale
L’indagine della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP, mentre le indagini preliminari proseguono. La Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno ha tratto in arresto un cittadino italiano, destinatario della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, perché ritenuto gravemente indiziato — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – del reato di rapina, commessa ai danni del titolare di un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
