Arrestato 40enne catanese accusato di gravi violenze sulla moglie
ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di aiuto e l’intervento immediato della Polizia. Un uomo di 40 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo due episodi ravvicinati di presunte aggressioni contro la moglie. A chiedere aiuto è stata la stessa donna, che in preda al panico ha raggiunto l’abitazione della madre per proteggere sé e i due figli piccoli. In lacrime, la vittima ha raccontato agli operatori della Sala Operativa della Questura di essere stata appena picchiata dal marito e di temere per la propria sicurezza. La donna trovata ferita: il racconto delle violenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Cronaca. San Giovanni in Persiceto, perseguita i genitori per soldi: arrestato 40enne tradito dal braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella 40enne al culmine di una lite in un bar, arrestato. Vittima ha detto ai medici di essersi ferito da solo cadendo #ANSA Vai su X
Prende a calci la moglie: arrestato 40enne - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 40 anni che, nel giro di poche ore, avrebbe aggredito la moglie in due distinti episodi di violenza. Scrive msn.com
Femminicidio a Gela, arrestato un 40enne convivente della donna uccisa - Svolta nelle indagini per la morte di Veronica Abaza, la donna di 64 anni di origine romena trovata morta lo scorso 17 settembre a Gela. Come scrive tg24.sky.it