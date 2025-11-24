Arrestati gli autori dei furti seriali con spaccata a Venezia in manette un uomo e una donna | come agivano
Due persone arrestate a Venezia per furti seriali nei negozi del centro storico: agivano di notte con la tecnica della spaccata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Arrestati gli autori dei furti seriali con spaccata a Venezia, in manette un uomo e una donna: come agivano - Due persone arrestate a Venezia per furti seriali nei negozi del centro storico: agivano di notte con la tecnica della spaccata. virgilio.it scrive
