Aria di festa a Pioppo | il 30 Novembre verrà inaugurata la Via del Natale un luogo incantato dove l’arte e la magia del Natale si incontrano!

Monrealelive.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà possibile visitare l'installazione artisticoartigianale tutti i giorni fino al 6 Gennaio L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Aria di festa a Pioppo: il 30 Novembre verrà inaugurata la “Via del Natale”, un luogo incantato dove l’arte e la magia del Natale si incontrano!

