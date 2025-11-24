Arezzo punta sull’inclusione | presentati i risultati del Garante per i diritti delle persone con disabilità

Il Comune di Arezzo ha presentato questa mattina i risultati dell’attività del Garante per i diritti delle persone con disabilità, ruolo ricoperto dal 2020 da Faustina Bertollo. Un incarico nato in anni complessi, che ha contribuito a rafforzare servizi, opportunità e collaborazioni a favore dell’inclusione. Il vicesindaco Lucia Tanti ha evidenziato come il lavoro svolto all’interno della Fondazione Arezzo Comunità abbia trasformato la città in un punto di riferimento regionale e nazionale. Tra i progetti più significativi: la formazione nelle farmacie comunali per un’accoglienza accessibile, il percorso inclusivo avviato con il Mengo Music Fest, gli incontri con il gestore del trasporto pubblico per migliorare mobilità e fruibilità, e il tavolo per l’inclusione lavorativa sostenuto da Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lortica.it

