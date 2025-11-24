Arezzo maltempo | pescatori bloccati in un torrente Salvati con l’elicottero dei vigili del fuoco
Due giovani pescatori sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi, 24 novembre 2025, dai vigili del fuoco di Arezzo dopo essere rimasti isolati nel torrente Singerna, in località Montedoglio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
