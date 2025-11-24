Archiviare il Rosatellum prima delle Politiche 2027 Fratelli d’Italia accelera sulla riforma elettorale
Fratelli d'Italia accelera da gennaio sulla riforma elettorale per sostituire il Rosatellum con un sistema proporzionale a premio di maggioranza, dopo che i sondaggi certificano il rischio pareggio con l'attuale legge mista se il campo largo si presentasse unito alle politiche del 2027. Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, spiega la necessità dell'intervento: "L'Italia sta godendo in questo momento non soltanto di un buon governo ma anche di una stabilità politica che è frutto della compattezza del centrodestra ma anche di una divisione che c'era stata alle scorse elezioni politiche all'interno del campo largo.