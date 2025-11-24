Apricena riporta Paolo Del' Erba in Regione | l' imprenditore riconfermato consigliere regionale

Paolo Dell'Erba, coordinatore provinciale di Forza Italia, è stato riconfermato consigliere regionale (per la seconda volta all'opposizione). Apricena si è rivelata ancora una volta il fortino dell'imprenditore della pietra e del marmo.Il voto definitivo non c'è ancora ma sulla strada di.

