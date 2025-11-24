Apre un nuovo locale in via Gallucci Il tema della sicurezza non ci spaventa

Ha inaugurato venerdì, nel cuore di via Gallucci “Madai”, il nuovo locale nato dall’iniziativa di tre giovani ragazzi, Davide, Alberto ed Etienne, che hanno deciso di dare vita a uno spazio nuovo, accogliente e pensato per la comunità.Nonostante i recenti problemi legati alla piccola criminalità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

apre un nuovo locale in via gallucci il tema della sicurezza non ci spaventa

© Modenatoday.it - Apre un nuovo locale in via Gallucci, “Il tema della sicurezza non ci spaventa”

