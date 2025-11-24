Appuntamento tragico al Teatro Galli con Daniele Pecci e il suo Macbeth
La stagione del Teatro Galli prosegue con un grande classico della drammaturgia di tutti i tempi, in un nuovo allestimento che si annuncia innovativo e potente. Daniele Pecci è regista e interprete da martedì 25 a giovedì 27 novembre (ore 21:00) di Macbeth, una fra le più note tragedie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
