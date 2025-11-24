Appuntamento tragico al Teatro Galli con Daniele Pecci e il suo Macbeth

Riminitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del Teatro Galli prosegue con un grande classico della drammaturgia di tutti i tempi, in un nuovo allestimento che si annuncia innovativo e potente. Daniele Pecci è regista e interprete da martedì 25 a giovedì 27 novembre (ore 21:00) di Macbeth, una fra le più note tragedie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

appuntamento tragico al teatro galli con daniele pecci e il suo macbeth

© Riminitoday.it - Appuntamento "tragico" al Teatro Galli con Daniele Pecci e il "suo" Macbeth

Scopri altri approfondimenti

La grande danza debutta sul palco del Galli - Appuntamento domani alle 21 con il trittico firmato da Crystal Pite,... Segnala ilrestodelcarlino.it

Gli alunni pescano nell’Armadio dei ricordi . Oggi sul palco del Galli la favola in musica - La stagione lirica del teatro Galli propone uno speciale appuntamento rivolto ai più piccoli. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Tragico Teatro Galli