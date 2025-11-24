Applausi per Decaro al suo arrivo al comitato elettorale è stato eletto Governatore della Puglia – Il video

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Puglia, 24 novembre 2025 Antonio Decaro è stato eletto Governatore alle regionali pugliesi. Ecco il suo arrivo al comitato elettorale, accolto tra gli applausi. Fb Decaro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

