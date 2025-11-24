Appiano Gentile Inter | testa all’Atletico Madrid dopo la sconfitta nel derby
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Terminata la sosta nazionali, riprende il campionato con una doccia fredda per Chivu che incassa la sconfitta contro il Milan per una rete di Pulisic. Ora la squadra si prepara per la sida di mercoledì contro l’Atletico Madrid di Simeone Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le ultime da Appiano Gentile Come procedono i lavori verso Inter Milan - facebook.com Vai su Facebook
. @Inter, le ultime da Appiano Gentile in vista della Fiorentina Vai su X
Calciomercato Inter | Marotta vuole provare il colpo clamoroso - Beppe Marotta sarebbe convinto nel voler tentare un nuovo affondo per comprare un calciatore che ha nel mirino da tempo ... Scrive msn.com
Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Come scrive calcionews24.com
Da esubero a pupillo di Chivu: sogna il derby da titolare - E’ iniziata ufficialmente ieri ad Appiano Gentile la preparazione del derby tra Inter- Segnala passioneinter.com