Appiano Gentile Inter | testa all’Atletico Madrid dopo la sconfitta nel derby

Terminata la sosta nazionali, riprende il campionato con una doccia fredda per Chivu che incassa la sconfitta contro il Milan per una rete di Pulisic. Ora la squadra si prepara per la sida di mercoledì contro l'Atletico Madrid di Simeone Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra.

