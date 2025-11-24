Empoli, 24 novembre 2025 – Stavano per prelevare una cospicua somma di denaro e consegnarla direttamente in mano all’imbroglione quando l’operatore della banca davanti alla richiesta di quella anziana coppia si è insospettito e ha chiamato i carabinieri facendo, di fatto, sventare la truffa. Il “vecchio trucco “ del finto maresciallo dei carabinieri che racconta ad anziani genitori che il figlio ha investito un bambino mandandolo all’ospedale e che per tirare fuori dai guai il familiare servono tanti soldi da consegnare subito, continua a mietere vittime. In questo caso nel mirino sono finiti due coniugi di 95 e 87 anni residenti a Empoli, tra l’altro già vittime un anno e mezzo fa di un’altra truffa, in quel caso purtroppo riuscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziani raggirati, operatore di banca blocca il prelievo e la consegna dei soldi