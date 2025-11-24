Anziani raggirati operatore di banca blocca il prelievo e la consegna dei soldi
Empoli, 24 novembre 2025 – Stavano per prelevare una cospicua somma di denaro e consegnarla direttamente in mano all’imbroglione quando l’operatore della banca davanti alla richiesta di quella anziana coppia si è insospettito e ha chiamato i carabinieri facendo, di fatto, sventare la truffa. Il “vecchio trucco “ del finto maresciallo dei carabinieri che racconta ad anziani genitori che il figlio ha investito un bambino mandandolo all’ospedale e che per tirare fuori dai guai il familiare servono tanti soldi da consegnare subito, continua a mietere vittime. In questo caso nel mirino sono finiti due coniugi di 95 e 87 anni residenti a Empoli, tra l’altro già vittime un anno e mezzo fa di un’altra truffa, in quel caso purtroppo riuscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Teleacras. . Teleacras – Agrigento, “Io non ci casco” all’Istituto Quasimodo Contro le truffe agli anziani: prosegue ad Agrigento la campagna itinerante “Io non ci casco”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali retto da Marco Vullo. Tappa all’Istituto scol - facebook.com Vai su Facebook
Anziani raggirati, operatore di banca blocca il prelievo e la consegna dei soldi - La coppia era stata convinta a ritirare una cospicua somma di denaro per aiutare la figlia ’responsabile’ di aver investito un bambino ... Secondo msn.com
La telefonata “della banca” che ha ingannato un 82enne di Gaeta: cosa c’era davvero dietro - L’anziano aveva trasferito oltre 48mila euro su un conto “sicuro” indicato da un falso operatore: la Polizia individua il presunto autore e recupera parte del denaro. Da gaeta.it
Si finge della banca e truffa un anziano per 48mila euro, nei guai 52enne di Pozzuoli - Nella giornata odierna, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta hanno proceduto alla restituzione di una somma ... Lo riporta internapoli.it