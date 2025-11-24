Antonio Decaro trionfa in Puglia | Un risultato elettorale straordinario Dedico la vittoria a mia figlia

Feedpress.me | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« E' un risultato elettorale straordinario. Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perchè devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Tutte le persone mi hanno mostrato affetto e per chi fa politica è una bella sensazione, mi hanno fatto innamorare ancora di più della terra dove ho avuto la fortuna di nascere». Lo ha detto Antonio Decaro, candidato del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

antonio decaro trionfa in puglia un risultato elettorale straordinario dedico la vittoria a mia figlia

© Feedpress.me - Antonio Decaro trionfa in Puglia: "Un risultato elettorale straordinario. Dedico la vittoria a mia figlia"

Contenuti che potrebbero interessarti

antonio decaro trionfa pugliaAntonio Decaro trionfa in Puglia: "Un risultato elettorale straordinario. Dedico la vittoria a mia figlia" - Stasera festeggio, da domani mi metterò a lavorare perchè devo meritare la fiducia di chi mi ha votato e di chi ... Da gazzettadelsud.it

antonio decaro trionfa pugliaElezioni regionali, il Centrosinistra stravince in Puglia con Decaro e in Campania con Fico. In Veneto trionfa il Centrodestra con Stefani - Il candidato del Centrodestra in Veneto, Alberto Stefani, è al 60% delle preferenze contro il 30,8% dello sfidante del centro sinistra Giovanni Manildo. Scrive affaritaliani.it

antonio decaro trionfa pugliaElezioni Puglia: Antonio Decaro (Centrosinistra) vola con il 65% al governo della Regione - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Si legge su primapress.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Decaro Trionfa Puglia