Antonio Decaro nuovo presidente della Puglia | Partiamo dalla sanità sarò il presidente di tutti

24 nov 2025

Antonio Decaro è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari, con una lunga storia nel Partito Democratico, ha vinto nettamente le elezioni regionali, staccando di molti punti il candidato del centrodestra Luigi Lobuono e confermando la continuità di governo del centrosinistra alla guida della regione. Nel suo primo discorso dopo la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Antonio Decaro nuovo presidente della Puglia: «Partiamo dalla sanità, sarò il presidente di tutti»

