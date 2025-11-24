Antonella Clerici l’addio a Ornella Vanoni e il suo dispiacere più grande

Nel corso della diretta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha scelto di aprire la puntata con un ricordo luminoso e affettuoso di Ornella Vanoni. Il clima nello studio era sospeso tra commozione e gratitudine, mentre la conduttrice raccontava a modo suo l’addio a un’artista che, come ha sottolineato fin da subito, è ormai diventata «davvero leggendaria». La Clerici ha voluto parlare con sincerità, come sempre fa, spiegando che c’era un desiderio che coltivava da tempo e che era riuscita a realizzare proprio quest’anno, grazie anche all’aiuto di Fabio Fazio. Ma mentre evocava quel ricordo, lasciava affiorare anche un velo di rammarico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it