anticipazioni grande fratello del 24 novembre scontro aperto tra omer e jonas

Lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna Grande Fratello, il reality show guidato con mano salda da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. Una puntata ricca di colpi di scena, non solo per i nuovi colpi di scena orchestrati dagli autori, ma soprattutto per l'atmosfera sempre più elettrica che si respira nella Casa. In studio, a sostenere e commentare le dinamiche dei concorrenti, ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, un parterre di opinionisti che ogni settimana propongono letture differenti e mai scontate. Grande Fratello, le anticipazioni del 24 novembre.

