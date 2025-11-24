Anticipazioni Grande Fratello del 24 novembre scontro aperto tra Omer e Jonas
Lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna Grande Fratello, il reality show guidato con mano salda da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. Una puntata ricca di colpi di scena, non solo per i nuovi colpi di scena orchestrati dagli autori, ma soprattutto per l’atmosfera sempre più elettrica che si respira nella Casa. In studio, a sostenere e commentare le dinamiche dei concorrenti, ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, un parterre di opinionisti che ogni settimana propongono letture differenti e mai scontate. Grande Fratello, le anticipazioni del 24 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it
