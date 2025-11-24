Anticipazioni Grande Fratello 24 novembre | il ritorno in casa di Marina La Rosa
Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 24 novembre a partire dalle 21:40 su Canale 5. Grande Fratello, il televoto del 24 novembre per il primo finalista. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. Tra Omer e Jonas è di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve. Il televoto settimanale deciderà chi è il primo finalista di questa edizione: chi tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone vivrà questa incredibile emozione? Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
