Antenna 5G in strada dei Mandrilli a Terni nessun permesso da parte della Regione Umbria
“Nessun ruolo autorizzativo sull’impianto di telefonia mobile in strada dei Mandrilli a Terni, convocato in sede regionale tavolo di confronto istituzionale per fare chiarezza e aiutare il Comune a trovare soluzioni”.Così in una nota la Regione Umbria che interviene in seguito ad alcune. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Vittime della strada, Manto: «Trasformare il dolore in un di più di amore» I familiari a Santo Spirito in Sassia per la Messa e poi l’Angelus con il Papa. Graziella, mamma di Elena, morta nel 2018 su viale Ostiense: «Siamo chiamati a essere un’antenna d’amo - facebook.com Vai su Facebook
Vittime della strada, mons. Manto: «Trasformare il dolore in un di più di amore» La messa con i familiari. Graziella, mamma di Elena, morta nel 2018 sull'Ostiense: «Siamo chiamati a essere un’antenna d’amore» #WDoR2025 Vai su X
«No antenna 5G a 10 metri da casa, mia figlia è malata» e coinvolge un avvocato - Una società attiva nel settore della telefonia, ricevute le autorizzazioni del c ... Secondo umbria24.it
Treviso, la presunta antenna 5G allarma i residenti, persone in strada per fermare gli operai - Non siamo ancora arrivati agli episodi di vandalismo visti oltremanica (e speriamo non si verifichino), ma le errate ... Da hwupgrade.it
Le proteste dei cittadini “No“ all’antennone 5G e stop ai progetti eolici - A Ferentillo escursione nei pregiati luoghi destinati a impianti industriali . Riporta msn.com