Anson Mount rivela dietro le quinte della stagione finale di star trek strange new worlds

La produzione di Star Trek: Strange New Worlds sta entrando nella fase finale della sua quinta e ultima stagione. Attualmente in fase di riprese a Toronto, i giorni di lavorazione sono ormai agli sgoccioli, con la conclusione prevista entro dicembre. Questa fase rappresenta un momento di grande fermento e di emozione sia per il cast che per i fan, pronti a salutare una delle serie più apprezzate dell’universo Star Trek. lo stato attuale della produzione della quinta stagione. La quinta stagione di Star Trek: Strange New Worlds si compone di sei episodi, ancora in fase di completamento. La serie, rinnovata da Paramount+ con una stagione più breve rispetto alle precedenti, ha suscitato grande attesa tra gli appassionati, soprattutto dopo l’annuncio che sarà l’ultima. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it