Anpi la nuova presidente provinciale è Nadia Maffini

Ilpiacenza.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato provinciale dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, ha eletto la nuova presidente provinciale: Nadia Maffini subentra a Romano Repetti. Maffini – eletta a Palazzo Ghizzoni Nasalli - è la prima presidente donna del comitato provinciale piacentino. Già portavoce delle Donne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

anpi la nuova presidente provinciale 232 nadia maffini

© Ilpiacenza.it - Anpi, la nuova presidente provinciale è Nadia Maffini

Approfondisci con queste news

Anpi, la nuova presidente provinciale è Nadia Maffini - Subentra a Romano Repetti ed è la prima donna alla guida dell’associazione provinciale dei partigiani ... ilpiacenza.it scrive

Nadia Maffini eletta presidente provinciale Anpi - Nadia Maffini è la nuova presidente provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) di Piacenza. Scrive piacenzasera.it

anpi nuova presidente provincialeAversa, Pier Paolo De Brasi eletto presidente della sezione Anpi - Il cortile della libreria Il Dono di Aversa è stato il luogo dove, sabato 15 novembre, si è svolta l’assemblea degli iscritti della sezione ... pupia.tv scrive

Cerca Video su questo argomento: Anpi Nuova Presidente Provinciale