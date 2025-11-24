Anpi la nuova presidente provinciale è Nadia Maffini
Il comitato provinciale dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, ha eletto la nuova presidente provinciale: Nadia Maffini subentra a Romano Repetti. Maffini – eletta a Palazzo Ghizzoni Nasalli - è la prima presidente donna del comitato provinciale piacentino. Già portavoce delle Donne. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Lascia la presidenza dopo tre anni Romano Repetti, il congresso ha eletto Nadia Maffini nuova presidente Anpi provinciale - facebook.com Vai su Facebook
Gli auguri di buon lavoro del Presidente nazionale #ANPI al nuovo Presidente dell'Istituto Alcide Cervi Vasco Errani e il ringraziamento ad Albertina Soliani per questi 10 anni di guida appassionata, intelligente e coraggiosa. #IstitutoAlcideCervi anpi.it/pagliaru Vai su X
Anpi, la nuova presidente provinciale è Nadia Maffini - Subentra a Romano Repetti ed è la prima donna alla guida dell’associazione provinciale dei partigiani ... ilpiacenza.it scrive
Nadia Maffini eletta presidente provinciale Anpi - Nadia Maffini è la nuova presidente provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) di Piacenza. Scrive piacenzasera.it
Aversa, Pier Paolo De Brasi eletto presidente della sezione Anpi - Il cortile della libreria Il Dono di Aversa è stato il luogo dove, sabato 15 novembre, si è svolta l’assemblea degli iscritti della sezione ... pupia.tv scrive