Anguissa rientro fissato a fine gennaio | le ultime sui tempi
Per Frank Zambo Anguissa è iniziata una corsa lunga e delicata verso il rientro. Il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Napoli-Atalanta, Il Napoli va verso la conferma del 4-3-3, con il rientro di Spinazzola e Neres pronti a partire dal primo minuto. A centrocampo Elmas è il favorito per sostituire Anguissa mentre Gilmour non ha recuperato e tornerà con ogni probabilità disponibil - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Anguissa, Cds: "Il rientro può arrivare in questa data", svelata la partita Vai su X
Anguissa, rientro fissato a fine gennaio: le ultime sui tempi - Anguissa, rientro fissato a fine gennaio: le ultime sui tempi Per Frank Zambo Anguissa è iniziata una corsa lunga e delicata verso il rientro. Come scrive forzazzurri.net
Infortunio Anguissa, l’assenza del camerunense continua a farsi sentire: quando potrà rientrare a disposizione di Conte - Ecco quando potrà rientrare a disposizione di Conte L’infortunio di Anguissa rappresenta un duro colpo per il Napoli e p ... Segnala calcionews24.com
Cds – ” Infortunio Anguissa, ci sono novità: ecco la possibile data di rientro - Il centrocampista, che ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, potrebbe acc ... Scrive mondonapoli.it