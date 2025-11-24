Andrea Iannone | Elodie è stato il mio sole in un momento difficile Le critiche? Ho una corazza bisogna avere il coraggio di andare oltre

Leggo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Iannone torna a parlare di Elodie. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, il pilota ripercorre la loro storia d?amore: dal primo incontro, avvenuto in un momento. 🔗 Leggi su Leggo.it

andrea iannone elodie 232 stato il mio sole in un momento difficile le critiche ho una corazza bisogna avere il coraggio di andare oltre

© Leggo.it - Andrea Iannone: «Elodie è stato il mio sole in un momento difficile. Le critiche? Ho una corazza, bisogna avere il coraggio di andare oltre»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

andrea iannone elodie 232Iannone: "Elodie il mio sole". E svela cosa &#232; successo al compleanno di Diletta Leotta - Andrea Iannone ha ricordato il primo incontro con Elodie: la cantante è entrata nella sua vita in un momento particolarmente complicato ... Lo riporta corrieredellosport.it

andrea iannone elodie 232Andrea Iannone, dichiarazione d’amore ad Elodie: “È stata il sole in un momento difficile” - Ma tra emozioni forti e vita sotto i riflettori, la privacy resta la loro vera sfida ... Da dilei.it

andrea iannone elodie 232Andrea Iannone: “Elodie &#232; stata il mio sole in un momento difficile. Al suo concerto mi sono emozionato” - Ospite del podcast di Gianluca Gazzoni, ha ricordato il loro primo incontro svelando che la cantante è entrata ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Iannone Elodie 232