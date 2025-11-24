Ancora uno sciopero di 24 ore | fermi i treni anche a Monza e in Brianza

Per 24 ore in Italia ci sarà uno sciopero generale. La protesta, in programma per venerdì 28 novembre, coinvolgerà anche il settore dei trasporti, sia del tpl (trasporto pubblico locale), con modalità che variano da città in città, sia le ferrovie e le autostrade (dalle 22 di giovedì alle 22.

